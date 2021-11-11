Ara tatil ne zaman sona erecek? İlk ara tatil ne zaman bitecek?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenciler üç kez tatil yapacak. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilini kasım ayında yapacak. Yarıyıl tatili ise ocak-şubata denk gelirken, ikinci dönem ara tail ise nisan ayında olacak. İşte 2021 2022 eğitim öğretim takvimi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

2021 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yaz tatili ne zaman? Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.