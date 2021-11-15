2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Öğrenciler ve veliler tatilin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman son? Okullar ne zaman açılacak?

Ara tatil ne zaman sona erecek?

Birinci dönem ara tatil 15 Kasım Pazartesi günü başladı. Son ders ise 12 Kasım Cuma günü yapıldı. Ara tatil 19 Kasım Cuma sona erdikten sonra iki hafta sonu tatili yapılacak ve öğrenciler için ders zili 22 Kasım Pazartesi günü çalacak.

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.