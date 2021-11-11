Ara tatil ne zaman olacak 2021 202 okul tatil süreleri

Ara tatil ne zaman? MEB ilk ara tatil ne zaman sona erecek? Milyonlarca öğrenci ve veliler, ilk yarı tatili için geri sayıma başladı. Özellikle öğrencilerin merakla beklediği tatil olan ara tatil ve sömestir kasım ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil ile yarıyıl tatilini ayırmıştı. Peki, MEB'in açıklamasına göre ilk ara tatil ne zaman? Sömestir yani yarıyıl tatili ne zaman?