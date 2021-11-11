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Eğitim Ara tatil ne zaman olacak 2021 202 okul tatil süreleri
Eğitim

Ara tatil ne zaman olacak 2021 202 okul tatil süreleri

Ara tatil ne zaman? MEB ilk ara tatil ne zaman sona erecek? Milyonlarca öğrenci ve veliler, ilk yarı tatili için geri sayıma başladı. Özellikle öğrencilerin merakla beklediği tatil olan ara tatil ve sömestir kasım ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil ile yarıyıl tatilini ayırmıştı. Peki, MEB'in açıklamasına göre ilk ara tatil ne zaman? Sömestir yani yarıyıl tatili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:18:00 - 2021-11-11 16:19:22
Ara tatil ne zaman olacak 2021 202 okul tatil süreleri

2021 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? MEB tatil tarihleri.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatil ne zaman?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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