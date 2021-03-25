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Eğitim Ara tatil ne zaman 2021 | 2.ara tatil ne zaman olacak?
Eğitim

Ara tatil ne zaman 2021 | 2.ara tatil ne zaman olacak?

Okullar ne zaman ara tatile girecek? Milyonlarca öğrenci nisan ayına kısa bir zaman kala ara tatilin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Bu sene ara tatil olacak mı? Ara tatil ne zaman güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:29:00 -
Ara tatil ne zaman 2021 | 2.ara tatil ne zaman olacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılıyla birlikte her yıl iki ara tatil uygulaması başlatıldı. Milyonlarca öğrenci birinci ara tatili kasım ayında yaptı. Öğrenciler mart ayı sona ererken sık sık ‘ara tatil iptal mi’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, ara tatil var mı?

Ara tatil ne zaman 2021 | 2.ara tatil ne zaman olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim süreci pek çok sınıf için devam ediyor. Öğrenciler bu sene yarıyıl tatilini 3 hafta yaptı. Bunun sebebi ise uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle ilgili planlamaların yapılması… Milyonlarca öğrenci ara tatilinin olup olmadığını merak ediyor. Ancak ara tatil bu sene yarıyıl tatiline eklendi. Bu sebeple ikinci ara tatil yapılmayacak.

Daha önce konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Ara tatil yok” açıklamasında bulunmuştu.

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