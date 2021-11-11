2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. İki aylık sürecin ardından milyonlarca öğrenci ilk ara tatillerine çıkacak. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak maç gün sürecek?

Ara tatil kaç gün? Okullar ayın kaçında açılacak? Ara tatilde karne var mı?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine 12 Kasım Cuma günü girecek. Ara tatil 19 Kasım Cuma sona erdikten sonra iki hafta sonu tatili yapılacak ve öğrenciler için ders zili 22 Kasım Pazartesi günü çalacak.

Velilerin bir kısmı ara tatilde karne verilip verilmediğini merak ediyor. Ara tatilde öğrencilere karne verilmiyor.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı.

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.