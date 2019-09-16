Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin kasım ve nisan sınavı

Buğra Kardan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mayıs ayında açıkladığı okullarda nisan ve kasım aylarında birer hafta ara tatil uygulamasına bu dönemde başlanacak olması, turizmcileri harekete geçirdi. Kış turizminin yoğun olduğu merkezlerde ilk rezervasyonlar için yarış başladı.

Nisan ve kasım aylarında birer haftalık iki ara tatil yapılmasını öngören uygulama oteller ile tur firmalarını tanıtım faaliyetlerine, indirim kampanyalarına yöneltti. Uygulama, tatil taleplerini önemli oranda arttırdı. Talepler Uludağ, Kartepe, Kartalkaya ve Palandöken gibi kayak merkezlerinde yoğunlaştı.

Kayak merkezleri dolacak

Hükümetin turizmi 10-12 aya yaymak için önemli bir adım attığı görüşünde birleşen oteller ile tur şirketlerinin yöneticileri, ara tatil adedinin arttırılmasının ekonomiye olumlu katkı sunacağı konusunda hemfikir.

Jeotermal alanlara rağbet artacak

Selam Tur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erdem, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada kasım ve nisan tatillerinin jeotermal alanlara rağbeti artıracağına işaret etti. Afyon, Pamukkale ve Bursa’ya ilginin yoğun olacağını anlatan Erdem, “Antalya, Muğla ve İzmir otelleri de dolacaktır. Oda fiyatlarını yüzde 50-60 aşağı çekecek olan bu oteller tercih edilecektir” dedi. Erdem, ara tatillerin artmasının ekonomik tatile imkân tanıyacağını; iç turizmi güçlendireceğini vurguladı.

Telefonlar susmuyor

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise okul tatilinin dörde bölünmesinin tur satışlarını arttırdığına dikkat çekti. Onaran, “Yoğunluk başladı, art arda telefonlar alıyoruz. Kasım satışlarımızda yüzde 30 artış göreceğimizi tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. Onaran, nisan ayında daha çok başvuru alacaklarını da kaydetti.