Serin hava sona eriyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni haftada yeniden sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca kademeli olarak yükselmesi beklenirken, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

40 dereceyi aşacak

Haftanın ilerleyen günlerinde özellikle Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların belirgin şekilde artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre, bu bölgelerde hava sıcaklıkları yeniden 40 derecenin üzerine çıkacak. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Büyükşehirlerde hava durumu

Yeni haftada büyük şehirlerde de sıcaklıklar yükselişini sürdürecek.

İzmir: Hafta boyunca 35 derecenin üzerinde seyredecek.

Hafta boyunca 35 derecenin üzerinde seyredecek. İstanbul: Bugün en yüksek 29 derece.

Bugün en yüksek 29 derece. Ankara: Bugün en yüksek 26 derece.

Hafta ilerledikçe sıcaklıkların birçok ilde mevsim normallerine ulaşması bekleniyor.

Yağış sadece bazı bölgelerde görülecek

Sağanak yağışların yurt genelindeki etkisi büyük ölçüde azalırken, hafta başında;

Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri,

Artvin kıyıları,

Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde

yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise yağışların ağırlıklı olarak Artvin, Ardahan ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji, sıcaklık artışına rağmen hafta ortasında kuvvetli rüzgâr konusunda da vatandaşları uyardı.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuzey yönlerden esecek rüzgârın zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Yetkililer, sıcak hava ve kuvvetli rüzgârın birlikte etkili olacağı günlerde özellikle orman yangını riskine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu.