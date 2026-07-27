Serin hava sona eriyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yeniden artacağını duyurdu. Kısa süreli serin havanın ardından özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin yeniden 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, hafta ortasında kuvvetli rüzgâr uyarısı da yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni haftada yeniden sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca kademeli olarak yükselmesi beklenirken, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.
40 dereceyi aşacak
Haftanın ilerleyen günlerinde özellikle Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların belirgin şekilde artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre, bu bölgelerde hava sıcaklıkları yeniden 40 derecenin üzerine çıkacak. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Büyükşehirlerde hava durumu
Yeni haftada büyük şehirlerde de sıcaklıklar yükselişini sürdürecek.
- İzmir: Hafta boyunca 35 derecenin üzerinde seyredecek.
- İstanbul: Bugün en yüksek 29 derece.
- Ankara: Bugün en yüksek 26 derece.
Hafta ilerledikçe sıcaklıkların birçok ilde mevsim normallerine ulaşması bekleniyor.
Yağış sadece bazı bölgelerde görülecek
Sağanak yağışların yurt genelindeki etkisi büyük ölçüde azalırken, hafta başında;
- Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri,
- Artvin kıyıları,
- Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde
yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Haftanın ilerleyen günlerinde ise yağışların ağırlıklı olarak Artvin, Ardahan ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteoroloji, sıcaklık artışına rağmen hafta ortasında kuvvetli rüzgâr konusunda da vatandaşları uyardı.
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuzey yönlerden esecek rüzgârın zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Yetkililer, sıcak hava ve kuvvetli rüzgârın birlikte etkili olacağı günlerde özellikle orman yangını riskine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu.