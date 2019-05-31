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“Ara Eleman” sıkıntısı çeken işverenlerin talebi: Tematik liselerin sayısı artırılmalı

Akit Medya Grubu’nun dün İstanbul’da verdiği iftar davetine katılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, yeniakit.com.tr’nin sorularını cevapladı. Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, sanayi üretiminin artırılabilmesi için kalifiye ara elemana büyük ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ara eleman yetiştirecek tematik liselerin açılması gerektiğini söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:49

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, Akit Medya Grubu’nun iftar davetinde yeniakit.com.tr’ye konuştu. Askon Genel Başkanı orhan Aydın, sanayi üretiminde en büyük ihtiyacın “ara eleman” olduğuna işaret ederek, ara eleman yetiştirecek eğitim sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Tematik liselere ihtiyaç var

Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, “Aslında tematik liselerin eksikliğinden bahsediyoruz. Bu konu bir hayli gündemimizde, hükümetin de gündeminde. En çok sıkıntıyı sanayide çalıştırılacak elemanla ilgili yaşıyoruz. Ara eleman ihtiyacını karşılayacak tematik liselerin oluşturulmasında fayda var.” dedi.

Sanayinin istihdam oranı artırılmalı

İstihdam verilerine göre; çalışanların yüzde 51’inin hizmet sektöründe, yüzde 10’unun da sanayi sektöründe istihdam edildiğine işaret eden Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, şöyle devam etti: 

“Biz de diyoruz ki; önümüzdeki dönemde - zaten şu anda da meclis gündeminde var- tematik liseleri artırmalıyız. Daha çok tornaya, daha çok makineciye, tekstilciye, ara elemana ihtiyaç var. Şu anda 4+4+4’lük 12 yıllık eğitim sisteminde, liseyi bitirmiş birinden çırak olmasını bekleyemiyorsunuz. Çıraklık hatta ustalık eğitimini lisede almış olsunlar, üniversitede devam etmek isteyen kardeşlerimiz üniversitede uzmanlaşsın, liseyi bitirenler de işle ilgili olarak mesleğe başlasınlar istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza konuyu arz ettik, kendisi notlarını aldı, durumun farkında olduğunu ve konuyla ilgilendiklerini ilettiler. İnşallah kısa sürede çözülecektir diye düşünüyorum.”

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:49
  1. Askon Genel Başkanı Orhan Aydın

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  • cihadcihad57 dk önce
    he herkes enayi size hizmet edecek ara elemanmış çok biliyosanız kendiniz yapın konuşacağınıza üç kuruşa bide yetişmiş amele arıyo sen adam ol fabrikanda ara eleman yetiştirecek bi kısım illa kurabilirsin

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