“Ara Eleman” sıkıntısı çeken işverenlerin talebi: Tematik liselerin sayısı artırılmalı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, Akit Medya Grubu’nun iftar davetinde yeniakit.com.tr’ye konuştu. Askon Genel Başkanı orhan Aydın, sanayi üretiminde en büyük ihtiyacın “ara eleman” olduğuna işaret ederek, ara eleman yetiştirecek eğitim sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Tematik liselere ihtiyaç var

Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, “Aslında tematik liselerin eksikliğinden bahsediyoruz. Bu konu bir hayli gündemimizde, hükümetin de gündeminde. En çok sıkıntıyı sanayide çalıştırılacak elemanla ilgili yaşıyoruz. Ara eleman ihtiyacını karşılayacak tematik liselerin oluşturulmasında fayda var.” dedi.

Sanayinin istihdam oranı artırılmalı

İstihdam verilerine göre; çalışanların yüzde 51’inin hizmet sektöründe, yüzde 10’unun da sanayi sektöründe istihdam edildiğine işaret eden Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, şöyle devam etti:



“Biz de diyoruz ki; önümüzdeki dönemde - zaten şu anda da meclis gündeminde var- tematik liseleri artırmalıyız. Daha çok tornaya, daha çok makineciye, tekstilciye, ara elemana ihtiyaç var. Şu anda 4+4+4’lük 12 yıllık eğitim sisteminde, liseyi bitirmiş birinden çırak olmasını bekleyemiyorsunuz. Çıraklık hatta ustalık eğitimini lisede almış olsunlar, üniversitede devam etmek isteyen kardeşlerimiz üniversitede uzmanlaşsın, liseyi bitirenler de işle ilgili olarak mesleğe başlasınlar istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza konuyu arz ettik, kendisi notlarını aldı, durumun farkında olduğunu ve konuyla ilgilendiklerini ilettiler. İnşallah kısa sürede çözülecektir diye düşünüyorum.”