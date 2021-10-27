Ar-Ge’ye 2020’de 55 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ar-Ge harcamalarının milli gelirden aldığı pay 2019’da yüzde 1.06 iken 2020’de yüzde 1.09’u buldu. Ar-Ge harcamalarında en büyük payı yüzde 64.8’le mali ve mali olmayan şirketler elde etti. Bu şirketleri yüzde 28.4’le yükseköğretim takip etti. Genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam içinde payı ise yüzde 6.8 olarak kayıtlara geçti. Personel giderleri yüzde 52.6’yla en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Devlet de finanse etti

2020’de yapılan Ar-Ge harcamalarının yüzde 57.2’sinin finansmanı mali ve mali olmayan şirketlerce sağlandı. Harcamaların yüzde 28.4’ü genel devlet, yüzde 12.3’ü yükseköğretim, yüzde 2’si yurtdışı kaynaklar ve yüzde 0.1’i yurtiçi diğer kaynaklarca finanse edildi.

200 bin çalışan söz konusu

Geçen yıl 199 bin 371 kişi tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Sektörler itibarıyla bakıldığında ise TZE cinsinden Ar-Ge personelinin yüzde 65.3’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 29.9’u yükseköğretimde ve yüzde 4.7’si kâr amacı gütmeyen kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.