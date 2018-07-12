0553 313 94 23

Ar-Ge'ye 12 milyar 950 milyon lira bütçe ayrıldı

Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bu yıl 12 milyar 950 milyon lira başlangıç bütçesi ayrıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:06
Ar-Ge'ye 12 milyar 950 milyon lira bütçe ayrıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 2018" bültenini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artışla 10 milyar 710 milyon lira harcama yapıldı.

Böylece 2017 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki oranı yüzde 0,34, merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payı ise yüzde 1,4 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 12 milyar 950 milyon lira oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı ise geçen yıl 2 milyar 871 milyon lira olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2018 yılı için en fazla ödeneğin yüzde 41,2 ile genel bilgi gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) için tahsis edildiği görüldü.

Bunu yüzde 28,5 ile savunma, yüzde 7,7 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5 ile eğitim, yüzde 4 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Kaynak: AA
 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:06
  1. Türkiye
  2. Türkiye İstatistik Kurumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de Sadece Hepsiburada’da satışta
    1. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    2. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    3. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    4. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    5. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    6. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    7. Adana'da sosyal medyadan terör..
    8. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    9. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    10. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    11. Bitki çayları ne sıklıkla..
    12. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    13. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    14. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    15. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    16. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    17. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    18. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    19. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    20. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı