AR-GE yatırımlarının yüzde 44'ünü sürdürülebilirliğe ayırdı

Sabancı Topluluğu, ‘2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Topluluk, geçen yıl banka dışı faaliyetlerde sürdürülebilir ekonomiye geçişe katkı sunan 828 ürün ve hizmetle öne çıktı. Sabancı’nın sürdürülebilir alanlarda yaptığı yatırımların, Ar-Ge ve çevresel harcamaların toplam büyüklüğü 287 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Öncü adımlar atıyor

CEO Cenk Alper, 2020’de ‘Topluluk Vaadi’ni yenilediklerini ifade etti. Alper, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik bugüne kadar her zaman Sabancı Topluluğu’nun en büyük önceliklerinden biri oldu. ‘Topluluk Vaadi’ altındaki beş ana stratejik alanın üç tanesi de doğrudan sürdürülebilirlik politikalarımızla ilgili. Bunlar, bulunduğumuz coğrafyalarda sürdürülebilirliğe öncülük etmek, dijital ve malzeme teknolojilerinde lider olmak ve işin geleceğine uyum sağlamak. Belirlediğimiz ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritamız’ kapsamında da iklim acil durumunun çözümü için öncü adımlar atmaya, insan ile toplum odaklı pozitif etkimizi arttırmaya ve sürdürülebilir iş modellerini teşvik etmeye odaklanıyoruz.” İklim acil durumunun çözümü için en geç 2050’ye kadar tüm operasyonlarda ‘Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık’ hedefi belirlediklerini hatırlatan Alper, şöyle konuştu: “Bu uzun vadeli hedefleri, ülkemizde kamuoyuna duyuran ilk topluluk olmanın ve sürdürülebilirlik gibi hayati bir konuda örnek teşkil etme misyonumuzu ortaya koymanın gururunu yaşıyoruz. Düşük karbonlu ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişte elektrifikasyon, yenilenebilir enerji, işin geleceğine uyum, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans, teknoloji ile dijitalleşme gibi alanları merkeze oturtuyoruz. Kendimizin ve müşterilerimizin faaliyetlerini sürdürülebilir geleceğe taşıyacak adımları planlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de sürdürülebilir ürünlerinin envanterini oluşturan ilk topluluk olduk. ‘Hangi faaliyetler sürdürülebilir’ sorusuna yanıt aradık. Geniş bir taksonomi ilk kez Avrupa Birliği (AB) tarafından Yeşil Mutabakat çerçevesinde oluşturuldu. Biz de gelecek yıllardaki hedeflerimize ışık tutması için topluluğumuzda sürdürülebilir ürünlere dair kriterler belirledik. Bu ürünlerimizi ayrıştırdık. Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer alan adımların hepimiz için yol gösterici olacağına inanıyoruz. Türkiye’de bu konuda ilerleme kaydedildikçe kendi envanterimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ancak özellikle iklim konusunda atacağımız adımlarda vakit kaybetmemek için şimdiden bu çalışmayı gerçekleştirerek Türkiye’de ilk olduk. Bununla beraber ilk defa İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) önerileri doğrultusunda bir rapor yayınlamış olduk.”

Satış geliri 5.9 milyar

Döngüsel ekonomi çalışmaları kapsamında 2020’de ekonomiye yeniden kazandırdıkları su oranının yüzde 19, yeniden değerlendirdikleri atık oranının ise yüzde 87 olduğuna işaret eden Alper, “Sürdürülebilir ekonomiye geçişe katkı sunan 800’ün üzerinde ürün ve hizmetten elde edilen kombine net satış gelirlerimiz 5.9 milyar TL’ye vardı” dedi.

46 bin kişiye ulaştı

Dijitalleşme, teknoloji ve inovasyonu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için en önemli hızlandırıcılar olarak gördüklerini kaydeden Cenk Alper, şu açıklamaları yaptı: “2020’de, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızın yüzde 44’ünü sürdürülebilirlik odaklı harcamalar oluşturdu. Topluluğumuz bünyesinde dijitalleşme alanında önemli bir role sahip SabancıDx’le 2020’de de büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi yeni nesil dijital çözümler sunmaya devam ettik. İnsan ve toplum odaklı çalışmalarımız kapsamında Sabancı Topluluğu şirketleri, sürdürülebilir yaşam koşullarının inşası alanındaki destek programlarıyla sadece 2020’de toplumun duyarlı kesimlerinden 46 bin kişiye dokundu. Diğer bir ifadeyle Sabancı Vakfı’nın faaliyetleri dışında topluluk şirketleri 2020’de sosyal odaklı projelerle bir yılda çalışan sayısının yüzde 80’i kadar insana ulaştı.”