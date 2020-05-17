Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile TGB’lerdeki rapor verme süreleri 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresini bir ay ek süre ile 30 Haziran 2020 tarihine uzattı.

Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da yapılabilmesi kararı alınmıştı. Aynı şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önü açılmıştı.

Bu çerçevede bakanlık, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu verme süresini değiştirdi. En geç mayıs ayı içinde bakanlığa sunulması gereken faaliyet raporlarına bir ay ek süre tanındı. Bakanlık, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yine en geç mayıs sonunda vermesi gereken mali denetim raporlarına süre uzatımı imkanı getirdi.

Bakanlık ek süre kararında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurumlar vergisi beyanname verme süresini uzatması da dikkat alındı.

Yeni durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporunun 30 Haziran 2020 tarihine kadar elektronik ortamda bakanlığa gönderebilecek.