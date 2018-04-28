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Ar-Ge merkezinde her yıl 2 yeni model üretiliyor

Bugün bin 100 çalışanıyla dünya liderliği yolunda ilerleyen General Mobile, Ar-Ge Merkezi ile yerli tasarım ve üretim alanında çalışmalar yürütüyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:44
Ar-Ge merkezinde her yıl 2 yeni model üretiliyor

Ar-Ge Merkezi’nin kuruluşu olan 2016 yılından beri cironun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıklarını belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarla teknoloji geliştirmek ve ihraç etmekten geçiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için ise inovasyon ve Ar-Ge’nin önemi elbette çok büyük. Dijital dönüşümle birlikte ülkemizde de Ar-Ge çalışmaları ivme kazanıyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır. Ar-Ge çalışmalarımıza 2017 yılında yaklaşık 15 Milyon TL yatırım yaptık ve 2018 sonu itibarıyla ise yaklaşık 30 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ar-Ge merkezimizde yılda 2 yeni model üretiyoruz” diye açıkladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:44
  1. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman
  2. General Mobile

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