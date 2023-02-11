Ar damarı çatlamış ruh hastasına müdahale edilsin! Ümit Özdağ yine mide bulandırdı

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tek yürek olurken Zafer Partisi'nin ruh hastası Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçılık ve partizanlık üzerinden provokasyonlarına tam gaz devam ediyor.

Yaptığı paylaşımlarla Suriyeli düşmanlığı pompalamaya çalışan Ümit Özdağ, bölge halkını kışkırtmak için her yolu deniyor. Her iftirası kısa sürede elinde patlayan Ümit Özdağ, özür dile çağrılarına da "Ben niye özür dileyeceğim, onlar benden dilesin" diyerek ar damarının nasıl çatladığını gözler önüne seriyor.

Ruh hastası; dün de TRT canlı yayınından bir görüntüyü, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor!” notuyla paylaştı.

Yalanı elinde patladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; personele ait herhangi bir telefonun çalınmadığını bildirdi. Valilik de; Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın Türk vatandaşı ve gönüllü olduğu belirterek, telefonun kendisine ait olduğunu kaydetti.

"Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlük"

Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği genç de yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz. Seni Allah'a havale ediyorum" açıklaması yaptı.

Ar damarı çatlamış ruh hastası! "Kendisi özür dilesin"

Söylediği yalanlardan zerre kadar utanmayan ruh hastası Ümit Özdağ gelen tepkiler üzerine o paylaşımını sildi. Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katılan Ümit Özdağ, hedef gösterdiği gençten özür dileyip dilemeyeceği sorusuna ar damarı çatlamış bir tutumla "Niye özür dileyeceğim, kendisi özür dilesin" cevabı verdi.