Apple'ın yeni iPhone modeli tanıtılıyor

Teknoloji devi Apple, bir tescil başvurusu ile gündeme oturdu. Şirketin, Avrasya Ekonomi Komisyonu'na düşen yeni telefonunun, 2016 yılında tanıtılan ve oldukça beğenilen iPhone SE modelinin halefi iPhone SE 2 olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, yeni modelin önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. iPhone SE 2 modeli de dahil olmak üzere şirket, toplamda 11 yeni iPhone modeli için daha tescil başvurusu yapmış durumda. Telefon sayısının bu kadar çok olmasının, farklı renk seçenekleri ve farklı dahili depolama alanı seçeneklerinden kaynaklandığı düşünülüyor.