Apple'ın gizemli aracıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın gizemli Project Titan otonom araç bölümü hakkında yıllardır ufak bilgiler sızıyor ve duyuluyor. Ancak Reuters'in yeni bir haberi, teknoloji devinin otomotiv planları hakkında en sonunda somut detaylar sunuyor. Haberde belirtilene göre Apple, kendi elektrikli arabalarını üretmeye 2024 gibi yakın bir tarihte başlayabilir.

Bu aracın kalbinde "devrim niteliğinde" monocell (tek hücreli) tasarıma sahip bir batarya yer alıyor. Söylenilene göre bu batarya ile firma güç hücresine daha fazla aktif malzeme yerleştirebilecek ve bu da daha uzun menzil sunmasına imkan tanıyacak. Ayrıca Apple, lityum-demir-fosfat (LFP) batarya kimyasını kullanma ihtimalini de inceliyor. Diğer batarya türleri kadar yoğun olmasalar da LFP güç hücreleri aşırı ısınmaya daha az yatkın ve kobalta ihtiyaç duymuyor. Ayrıca Reuters kaynağının söylediğine göre Apple'ın batarya teknolojisi "bir üst seviyede, iPhone'u ilk defa görmüşsünüz gibi." Buradaki en önemli nokta da kobalt kullanılmaması oluyor. Dünya'nın kobalt tedarikinin %60'ı Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından sağlanıyor ve ülkenin madenleri, çocuk işçiler kullanmasıyla ün salmış durumda.

Ayrıca aracın, çevresindeki alanı anlamak için birden fazla LiDAR sensörü kullanması da mümkün gözüküyor. Apple bu parçaları firma dışından tedarik edebileceği gibi, iPhone 12 Pro ve iPad Pro için geliştirilen LiDAR sensörlerini de bu amaç için düzenleyebilir.

Reuters'in söylediğine göre araç üzerindeki çalışmalar, Apple'ın Project Titan ekibinden 200 çalışanı çıkartmasından bu yana yeterince ilerlemiş durumda ve firma "tüketiciler için bir araç üretmeyi" planlıyor. Firmanın üretim için dışarıdan bir ortaklık kurması da mümkün gözüküyor. Ancak Reuters, salgın kaynaklı gecikmelerin üretimi 2025 veya daha sonrasına itebileceğini ve Apple'ın projenin kapsamını küçültme ihtimalinin olduğunu da belirtiyor.

Yani firma, kendi aracını üretmektense geleneksel otomobil üreticileri ile beraber çalışarak CarPlay'de olduğu gibi geliştirdiği kendi teknolojilerini var olan araçlara entegre edebilir. Ancak haftanın daha erken kısmında bir başka haberde çok daha agresif bir zaman planı sunduğunu da unutmamak gerekiyor. Kısacası, henüz tam olarak ne ile ve ne zaman karşılaşacağımızı bilmesek de Apple'ın araç teknolojisi üzerine çalıştığı kesin ve projenin kapsamı gelişmeye devam ediyor.