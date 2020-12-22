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Teknoloji Apple'ı ti'ye almıştı... Samsung o paylaşımı sildi
Teknoloji

Apple'ı ti'ye almıştı... Samsung o paylaşımı sildi

Samsung, iPhone'lardan şarj cihazı çıkmamasını ti'ye aldığı sosyal medya paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:02:00 - 2020-12-22 16:14:48
Apple'ı ti'ye almıştı... Samsung o paylaşımı sildi

Apple, ekim ayında gerçekleştirilen iPhone 12 lansmanı sırasında bazı çevreci nedenler öne sürerek artık iPhone kutularından şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacağını açıklamıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu açıklama, sosyal medyada büyük ses getirdi ve yalnızca tüketiciler değil Samsung, Xiaomi gibi Apple’ın rakip şirketleri de iPhone’ların kutusundan şarj cihazı çıkmayacak olmasını ti'ye aldı.

Samsung, iPhone 12 lansmanından hemen sonra paylaştığı bir Facebook gönderisinde Samsung şarj aleti bulunan bir görsel paylaşmış ve Galaxy akıllı telefonlarla birlikte şarj cihazının da geldiğini belirterek Apple’ın politikasını tiye almıştı.

Ancak Samsung’un kutudan şarj cihazı çıkmasıyla övündüğü o gönderi, an itibarıyla kaldırılmış durumda.

Apple’ın iPhone’ların kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını açıkladığı günden bu yana Samsung’un da Galaxy S21 ile birlikte telefonların kutusundan şarj cihazını çıkaracağı söyleniyordu. Webtekno'nun aktardığına göre, Hatta Brezilya’da ortaya çıkan bazı belgeler, bu konudaki söylentileri adeta onayladı. Samsung’un, iPhone’ların kutusundan şarj cihazı çıkmamasını ti'ye alan gönderisini kaldırması, Galaxy S21 modellerinin kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını neredeyse kesinleştirmiş durumda.

Apple, iPhone’ların kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmamasına karşılık olarak iPhone 12’lerin fiyatlarını (bazı ülkelerde) iPhone 11’ler ile aynı tutmuştu. Samsung, telefonlarına 5G desteği getirirken zaten fiyatını artırdığından kutudan şarj cihazının çıkarılmasının fiyatlara nasıl etki edeceği büyük merak konusu.

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