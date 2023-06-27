Apple’dan zam üstüne zam! iCloud ücretleri bakın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz ay iPhone Türkiye fiyatlarına ardı ardına zam yapan Apple bu defa, neredeyse her kullanıcısının abonesi olduğu iCloud hizmetinin Türkiye fiyatlarına %100 zam yaptı. iPhone kullanıcıları bu durumdan oldukça şikayetçi...

Dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle Apple, Türkiye’deki ürünlerine zam üstüne zam yapıyor. Geçtiğimiz ay iPhone ürünlerine birçok kez zam yapan firma bu defa neredeyse her kullanıcısının abonesi olduğu iCloud hizmetinin Türkiye fiyatlarına %100 zam yaptı.

200 GB DEPOLAMA PLANININ AYLIK ÜCRETİ 40 TL OLDU

Yeni zamla birlikte en çok başvurulan 200 GB depolama planının aylık ücreti 20 TL’den 40 TL’ye çıktı. Apple, iCloud’un fiyatlarını en son 2018 yılında güncellemişti. O dönem 11,99 TL olan 200 GB’lık planın fiyatı 19,99 TL’ye yükseltilmişti.