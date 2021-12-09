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Teknoloji Apple'dan Türkiye ile ilgili yeni karar
Teknoloji

Apple'dan Türkiye ile ilgili yeni karar

ABD merkezli teknoloji devi Apple, "Türkiye'de App Store üzerinde yapılacak olan fiyat değişiklikleri" başlığıyla bir duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 13:54:00 -
Apple'dan Türkiye ile ilgili yeni karar

Apple, dolar kurundaki dalgalanmanın ardından Türkiye'ye ilişkin açıklama yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uygulama satın alma platformu App Store'daki fiyatlandırmalarda gelecek birkaç gün içerisinde artış yaşanacağını kaydetti.

Apple'ın internet sitesi üzerinden "Türkiye'de App Store üzerinde yapılacak olan fiyat değişiklikleri" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vergi veya döviz kurları değiştiğinde bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatlarını güncellememiz ve/veya işlemlerinizi düzenlememiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım'da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect'te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz."

Apple, App Store fiyatlandırmalarında daha önce 10,99 TL olan temel seviye uygulama fiyatını 16,99 TL'ye yükseltti.

Öte yandan dev teknoloji şirketi, dünyadaki çip krizinden etkilenmeye devam ediyor. Nikkei Asia'nın haberine göre Apple, normalde Noel tatilinde alınan hediyeler nedeniyle küresel boyutta bir talep artışı yaşanması beklenen bir dönemde, iPhone üretimini birkaç günlüğüne durdurmak zorunda kaldı.

Haberde söz konusu kesintinin çip krizi, tedarik zinciri krizi ve Çin'deki enerji kullanımına dair kısıtlamalar neden oldu.

Konuya ilişkin Nikkei Asia'ya konuşan kaynaklar, iPhone'daki üretim kesintisinin ekim ayının başlarında yaşandığını kaydetti.

Yaşanan üretim krizleri ve kesintilerinin Apple'ın 2021'de 15 milyon daha az iPhone üreteceği anlamına geliyor.

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