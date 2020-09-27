Apple'dan Facebook kararı: Geçici olarak komisyon almayacak

Son günlerde sosyal medya devi Facebook ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen teknoloji devi Apple'dan yeni bir hamle geldi. Apple, 2020 sonuna kadar Facebook'un çevrimiçi etkiliklerinden yüzde 30 komisyon almayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Facebook, Apple'ın her satın alma işleminden yüzde 30 komisyon aldığını açıklamış, bu duruma tepkisini dile getirmişti.

Apple geçici bir süre komisyon almamayı kabul etti

Teknoloji devi Apple ise, Facebook uygulaması üzerinden ücretli çevrimiçi etkinlikler içi yapılan satın alımlarda 3 ay boyunca yüzde 30 komisyonu almamayı kabul etti.

Facebook sözcüsünden açıklama geldi

Facebook sözcüsü Joe Osborne, söz konusu anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Apple, üç aylık kısa bir süre vermeyi kabul etti ve bunun ardından zor durumdaki işletmeler, yine Apple'a %30 App Store komisyonunun tamamını ödemek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.