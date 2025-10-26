Apple’dan dev üretim hamlesi! iPhone fiyatları el yakacak

Apple, gelecek nesil A20 çipi için TSMC’nin en gelişmiş 1.4nm (14A) üretim teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. Ancak bu ileri üretim süreci, maliyetleri ciddi şekilde artıracak gibi görünüyor. Sektör kaynaklarına göre 1.4nm teknolojisinin üretim maliyeti, mevcut 3nm çiplere kıyasla yüzde 42’ye kadar daha yüksek. Bu farkın, doğrudan iPhone 18 serisinin fiyatlarına yansıması bekleniyor.

TSMC’nin 1.4nm teknolojisi neler sunuyor?

TSMC’nin yeni 14A (1.4nm) üretim süreci, yarı iletken teknolojisinde gelinen en ileri aşamayı temsil ediyor. Bu teknoloji, daha fazla transistörü daha küçük bir alana sığdırarak çipin hem performansını artırıyor hem de enerji verimliliğini iyileştiriyor. Apple’ın bu üretim yöntemini kullanan ilk büyük müşteri olması bekleniyor.

iPhone 17 serisi etkilenmeyecek

Artan maliyetlerin etkisi, yalnızca iPhone 18 serisinde hissedilecek. Gelecek yıl tanıtılması beklenen iPhone 17 modelleri, TSMC’nin 2nm (N2) süreciyle üretilen A18 çipi ile gelecek. 2nm teknolojisinin maliyeti, 3nm sürecine göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olsa da, fiyat artışının iPhone 18 kadar keskin olmayacağı tahmin ediliyor.

Asıl sıçrama iPhone 18’de olacak

Analistlere göre Apple, A20 çipindeki 1.4nm geçişiyle performansta büyük bir adım atarken, üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 18 serisini daha yüksek fiyatla satışa sunabilir. Bu da, Apple’ın yeni nesil modellerinde teknolojik sıçramayla birlikte fiyat sıçramasının da kaçınılmaz olacağını gösteriyor.