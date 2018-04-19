Apple’dan dev müjde! iPhone 11 görüldü!

Apple, cihazları; iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K ve Apple Watch Series 3 modellerini 15 Eylül’de ön siparişe sunmuştu. Apple üreticisinin piyasaya sürdüğü yeni iPhone X modeli ülkemizde de geçtiğimiz cuma günü satışa sunulmaya başladı.

iPhone X’in tanıtımından sonra şirket, yeni iPhone modelleri üzerine çalışmalara başlamıştı. TechConfigurations adlı YouTube kanalı Apple’ın yeni projesi iPhone 11 hakkında ilk konsept videosunu yayınladı. iPhone 11'e ait ilk konsept tasarım videosunu YouTube kanalı aracılığıyla yayınlayan TechConfigurations'dan alınan bilgiler doğrultusunda yeni iPhone 11 kullanıcılar için hangi yeniliklerle geliyor? iPhone 11'in teknik özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? İşte, ilk görüntüleri ortaya çıkan iPhone 11 modeline ilişkin teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendirecek tüm detaylar...

iPhone X'un Apple hayranları tarafından fazlasıyla beğenilmesi fakat cihazın pek çok kusurunun da bulunması, Apple'ın gelecek yıl üreteceği iPhone modelleri için beklentileri arttırdı.

YAYINLANAN KONSEPT VİDEOSUNA GÖRE IPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yayınlanan konsept videosuna göre Apple, Apple, iPhone 11’e ‘çentiksiz medya’ modu getiriyor. Böylece herhangi bir oyun ya da medya açtığınızda iOS çentiğin ekranı bölmemesi için ekranı yeniden şekillendiriyor.

iPhone 11’de, iPhone X’te kullandığı çentiği yüzde 30 oranında küçültmüş. Cihazda yeni bir oyun açtığınızda iOS, çentiği ekrana göre düzenliyor.

iPhone 11’de 6.5 inç’lik bir ekran kullanan Apple, telefonu 19.5:9 en-boy oranında QHD çözünürlükte OLED Super Retina’ya sahip şekilde tasarlamış.

iPhone X’in Plus modeli olarak düşünülebilecek olan iPhone 11’in teknik özellikleri ise Apple A12 Bionic işlemci, kamera noktasında ise arka kamerası 12MP + 12MP çift ön kamerası ise 7MP.

4 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan iPhone 11, IP68 ile su ve toza karşı dirençli ve metal tasarımında olacak.

Son olarak Apple’ın yeni telefonunda uzun menzilli kablosuz şarj olma özelliği de olacak. Ayrıca iPhone 11 ile birlikte kablosuz şarj cihazına 1 metre uzaklıktan iPhone’u şarj etmek mümkün olacak.

İŞTE, IPHONE 11’DEN İLK GÖRÜNTÜLER…