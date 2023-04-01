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Teknoloji Apple'a şok karar! 502 milyon dolar karar iptal
Teknoloji

Apple'a şok karar! 502 milyon dolar karar iptal

Yeniakit Publisher
2023-04-01 12:04:00 -
Apple'a şok karar! 502 milyon dolar karar iptal

ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi, Apple'a yönelik VirnetX'in sanal özel ağ (VPN) patentlerini ihlal etmekle suçladığı kararı iptal etti.

ABD temyiz mahkemesi, Apple'ın internet gizlilik teknolojisi konusunda uzun süredir devam eden patent lisanslama şirketi VirnetX ile arasındaki 502 milyon dolarlık davada kararı iptal etti.

Mahkeme, ABD Patent Deneme ve Temyiz Kurulu'nun VirnetX'in Apple'ı ihlal etmekle suçladığı sanal özel ağ (VPN) patentlerini iptal etmesinden sonra kararın geçerli olamayacağını söyledi.

Karar, Federal Devre'nin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi mahkemesinin patentlerin geçersiz olduğu tespitini onaylama kararının ardından geldi.

İki şirket, VirnetX'in patentleri için birkaç deneme ve temyiz içeren 13 yıllık bir mahkeme mücadelesi yürüttü. Doğu Teksas jürisi, Apple'ın Federal Devre davalarında söz konusu patentleri ihlal ettiğini tespit ettikten sonra 2020'de VirnetX lehine 502 milyon dolarlık bir karar vermişti.

VirnetX, 2016'da Doğu Teksas'ta Apple'a karşı ayrı olarak 302 milyon dolarlık bir karar kazandı ve teknoloji devinin internet güvenlik teknolojisini FaceTime görüntülü aramalar gibi özelliklerde kullandığına dair iddialar nedeniyle daha sonra bu tutar 440 milyon dolara çıkarıldı.
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