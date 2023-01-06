Apple'a 150 milyon liralık veri cezası

Teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad cihazlarda da kullanılabilen uygulama mağazası App Store, yeni bir cezayla dikkatleri üstüne çekti. Öyle ki şirkete, uygulama mağazasında kullanıcı verilerini izinsizce topladığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Apple, 8 milyon Euro'luk cezaya çarptırıldı!

Bilindiği üzere Apple ve Google gibi dijital servis sunan firmalar, kullanıcılardan hedeflenen reklamlar sunmak için veri topluyor. Öyle ki bu şirketler, aynı zamanda kullanıcılara buna son verme imkanı da sunuyor.