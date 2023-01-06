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Teknoloji Apple'a 150 milyon liralık veri cezası
Teknoloji

Apple'a 150 milyon liralık veri cezası

Apple'a kullanıcı verilerini izinsizce topladığı gerekçesiyle 8 milyon euroluk ceza kesildi. Şirketten konuya ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 03:53:00 -
Apple'a 150 milyon liralık veri cezası

Teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad cihazlarda da kullanılabilen uygulama mağazası App Store, yeni bir cezayla dikkatleri üstüne çekti. Öyle ki şirkete, uygulama mağazasında kullanıcı verilerini izinsizce topladığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Apple, 8 milyon Euro'luk cezaya çarptırıldı!

Bilindiği üzere Apple ve Google gibi dijital servis sunan firmalar, kullanıcılardan hedeflenen reklamlar sunmak için veri topluyor. Öyle ki bu şirketler, aynı zamanda kullanıcılara buna son verme imkanı da sunuyor.

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