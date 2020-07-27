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Teknoloji

Apple yeni zam ile yüksek fiyatlı kablosunu duyurdu

Apple son zamanlarda yaptığı zamlar ile güncel fiyatlarını duyurdu. Thunderbolt 3 Pro kablo fiyatını görenlere pes dedirtti. Peki Thunderbolt 3 Pro kablo fiyatı ne kadar? Thunderbolt 3 Pro kablo özelliği nedir?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:16:00 - 2020-07-27 12:42:07
Apple yeni zam ile yüksek fiyatlı kablosunu duyurdu

Teknoloji devi Apple, son yaptığı zamları duyurdu. Macbook modellerinde standart USB portlarına veda edilerek, USB-C’ye geçiş yapılması sonrasında Thunderbolt 3 ile yüksek hızda veri aktarımı daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştı. Ancak yeni zamlar ile Thunderbolt 3 Pro kablonun fiyatı görenleri şaşırttı. ABD’de satın almak istediğinizde 129 dolar fiyat etiketine sahip olan 2 metre uzunluğundaki Thunderbolt 3 Pro kablonun ülkemizdeki fiyatı ise 1229 TL olarak belirlendi. 

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