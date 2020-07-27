Apple yeni zam ile yüksek fiyatlı kablosunu duyurdu

Teknoloji devi Apple, son yaptığı zamları duyurdu. Macbook modellerinde standart USB portlarına veda edilerek, USB-C’ye geçiş yapılması sonrasında Thunderbolt 3 ile yüksek hızda veri aktarımı daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştı. Ancak yeni zamlar ile Thunderbolt 3 Pro kablonun fiyatı görenleri şaşırttı. ABD’de satın almak istediğinizde 129 dolar fiyat etiketine sahip olan 2 metre uzunluğundaki Thunderbolt 3 Pro kablonun ülkemizdeki fiyatı ise 1229 TL olarak belirlendi.