Apple yeni iPad Air'i tanıttı: İşte özellikleri...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, düzenlenen bir tanıtım etkinliğinde yeni iPad Air'ı tanıttı. Son olarak geçtiğimiz yıl yenilenen iPad Air, yeni tasarımı ve özellikleri dikkatlerden kaçmadı. Peki iPad Air'ın hangi özellikleri dikkat çekti? İşte yenilenmiş iPad Air'ın özellikleri ve fiyatı...

iPad Air'ın en dikkat çekici özelliği, 2360×1640 piksel çözünürlüğünde 10.9 inçlik 'Liquid Retina' ekranı oldu. Bu ekranın altında, bir önceki modele göre yüzde 40 daha hızlı A14 Bionic işlemcisi yer alıyor.

64 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri ile kullanıcının beğenisine sunulan yeni iPad Air'ın yenilenmiş tasarımı da dikkatlerden kaçmadı. Düz kenarlı bir yapıya sahip olan yeni iPad Air, parmak izi okuyucusu özelliğiyle geldi. Böylece cihaz, sadece parmak izi okuyucusu yani Touch ID kullanarak açılabiliyor.

Yenilenmiş iPad Air'ın dikkat çekici diğer özellikleri ise, USB Type-C desteğine, kutu içerisinde 20W hızlı şarj edebilen bir adaptöre, arka tarafında 4K video çekebilen ve 12 MP çözünürlüğünde olan tek kameraya; ön tarafında ise Full HD çözünürlüğünde videolar kaydedebilen 7 MP çözünürlüğünde tek kameraya sahip olması.

İşte iPad Air'ın fiyatı...

Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı modeli bulunan İPad Air, 5.799 TL'den başlıyor. ABD'de Ekim ayında satışa sunulması beklenen iPad Air'ın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.