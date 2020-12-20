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Teknoloji Apple yağmalanan iPhone fabrikası için ceza kesti!
Teknoloji

Apple yağmalanan iPhone fabrikası için ceza kesti!

Geçen hafta Hindistan’da Apple ürünleri tedarik eden bir fabrika olan Wistron’da yağmalama olayları yaşanmıştı. Söz konusu olaylar yerini daha büyük çaplı gösterilere bırakmaya başlamış hasar milyonlarca dolar olmuştu. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Apple markası yağmalanan bu fabrikaya ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:10:00 -
Apple yağmalanan iPhone fabrikası için ceza kesti!

Hindistan’ın Wistron fabrikasında başlayan protestolar binlerce iPhone’un yağmalanmasıyla devam etmişti. Burada yaşananlara sebep olan şeyse fabrikanın fazla işçi çalıştırıp ücretlerini vermemesiydi. Aslında bu protestonun doğrudan Apple ile ilgisi bulunmuyor ancak Apple ürünleri üreten bir fabrikada böyle bir olayın yaşanması yine de dikkat çekiyor. İşte Apple olaya el attı ve iPhone yağmalaması fabrikaya ağır patladı:

Hem Hindistan kaynaklı haber siteleri hem de Reuters konu hakkında bazı haberler yayımladı. Reuters tarafında yer alan habere göre fabrikanın cezası, işçilere nasıl davranıldığı araştırılana kadar ‘bir süre çalışmayacak’ olması. Apple’ın ilk yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, tedarikçi firmada davranış kuralları ihlal edildi ve bunun yaptırımı ilk etapta iş durdurma oluyor. Bunun yanı sıra Wistron fabrikasının Hindistan operasyonlarını yöneten başkan yardımcısını görevden alındı. İlerleyen süreçte Apple tarafından nasıl yaptırımlar gelir bilinmiyor.

Görünüşe göre çalışma saatlerini düzgün yönetememiş olan fabrika yöneticisinin savunmasına göre bu da ödeme ücretlerinde gecikmeye neden olmuş. Kesin olarak, Wistron’un da itiraf ettiği gibi Ekim ve Kasım aylarında bazı işçilere zamanında ödeme yapmadı. Ayrıca araştırmalara göre, Wistron’un izin verilen sayıdan 5 bin 500 daha fazla kişi çalıştığı ortaya çıktı.

Neler olmuştu? Sözleşmeli işçiler ödenmemiş ücretler yüzünden ayaklanmıştı ve 12 Aralık’ta fabrikayı, makineleri ve iPhone’ları yağmalamıştı. Bu kapsamda protestolar Wistron’a milyonlarca dolar zarar vererek fabrikanın kapanmasına neden olmuştu.

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