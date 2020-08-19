Apple Watch'ın rakibi Nubia OLED Watch göz dolduruyor

Kuşkusuz tasarım ve donanımı ile Apple Watch'lar ülkemizde bir çok kullanıcı tarafından kullanılıyor. Akıllı saatlerin son yıllarda fazla talep görmesinin sebebi ise giyilebilir ürünlerindeki modernleşme olarak açıklanıyor. Köklü firmalara rakip olacak müdavil ürünler gene Çin teknoloji şirketlerinden geldi. Bugün incelemesini yapacağımız ürün ise Nubia OLED Watch akıllı saati;

'OLED ekran ile daha canlı görüntü performansı'

Tasarımsal anlamda kendini başka bir boyuta taşımak isteyen Nubai, OLED Watch modelinde kavisli bileği saran bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekran OLED teknolojisi ile bezenmiş. OLED ekran sayesinde saat üzerindeki renkler görüntü ve çözünürlük açısından LED panellere göre daha iyi bir deneyim sunuyor.

Akıllı saatin kişisel ayarlarını yapmak için kendi uygulamasına biraz olsa hakimlik gerekiyor. Saat üzerinden ayarlanabileceği gibi, Nubai'nin uygulama paneli üzerinden saat kadranı, kalp ritmi, yakılan kalori, adım hesaplama, konum bilgisi, saat üzerine istediğiniz metni atama, Fitness izleme gibi birçok veriyi takip edebiliyorsunuz. Ayrıca kendi depolama alanına yüklediğiniz müzikleri asgari düzeyde akıllı saat üzerinden dinleyebiliyorsunuz. 5.0 Bluetooh teknolojisine sahip olmamaması eksi bir yanı.

'14,2 mm kalınlığa sahip'

Bu oran normal saatlere nazaran biraz fazla gözüksede kavisli ekranı sayesinde hem ergonomik hem de dış görüntü açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Metal gövdesi bulunan Nubia OLED Watch, IP54 su ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Saat üzerindeki kullanılan cam ise Samsung tarafından üretiliyor. Ekranı 4 inç diyagonal olan ve 960x192 çözünürlüğe sahip saatte, yakın bakışta pikseller belirgin olsada saate bakma mesafesinden herhangi bir kusur gözükmüyor. Ayrıca cihaz üzerinde Snapdragon Wear 2100 işlemci ve 425mAh konumlandırılmış. Nubia, Akıllı OLED saatinin tam batarya ile yaklaşık olarak 36 saat boyunca dayanabileceğini iddia ediyor. Akıllı saatlere göre iyi bir süre ancak akıllı bilekliklerde 1 hafta gibi süre performans alabilirsiniz. Başlangıç fiyatı olarak 199 dolar olarak belirlenen ürün. Ülkemize geldiği takdirde (1466TL+Vergiler) şeklinde olması bekleniyor...