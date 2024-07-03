Apple ve OpenAI ilişkileri derinleştiriyor! Yönetim kuruluna katılacaklar

Apple, geçtiğimiz ay açıklanan önemli bir ortaklık kapsamında OpenAI’ın yönetim kuruluna katılmaya hazırlanıyor. OpenAI, ikili anlaşma sayesinde ChatGPT ve yapay zeka teknolojilerini Apple’ın iOS 18 ve yeni işletim sistemlerini desteklemek için kullanmıştı. Yönetim kurulu hamlesi ile iki şirketin birbirlerine daha fazla yaklaşması bekleniyor.

Apple, OpenAI ile yakınlaşıyor

Güvenilir kaynaklara dayandırılan bir rapora göre Apple’ın App Store başkanı Phil Schiller, bu rol için seçildi. Schiller, yapay zekanın en büyük şirketi OpenAI’ın yönetim kurulunda “gözlemci” rolünü üstlenecek. Dolayısıyla Apple, OpenAI’ın yönetim kurulu toplantılarına katılarak kendisini temsil edebilecek ancak herhangi bir oy hakkı veya yönetici rolü bulunmayacak.

Schiller ve dolayısıyla Apple’ın şirketin yönetim kuruluna katılmasıyla birlikte OpenAI’ın iç işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinilecek. Belirtilenlere göre OpenAI’ın yönetim kurulu düzenlemesi bu yılın sonlarına doğru açıklanacak ancak süreç içerisinde takvim değişebilir.

OpenAI'ın en büyük destekçisi ve ana yapay zeka teknolojisi sağlayıcısı olan Microsoft da geçtiğimiz yıl şirketin yönetim kurulunda gözlemci koltuğuna oturmuştu. Microsoft ve Apple'ın yönetim kurulu toplantılarına katılması iki şirket için sorunlar oluşturabilir. Resmiyette olmasa da Microsoft’un OpenAI üzerindeki kontrolü azımsanmayacak boyutta. Dolayısıyla bazı yönetim kurulu toplantılarında OpenAI ve Microsoft arasındaki gelecekteki yapay zeka girişimlerinin konuşulması muhtemel. Apple’ın burada olması ise işleri daha hassas hale getirebilir.

Apple ve OpenAI anlaşması

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Geçtiğimiz ay düzenlenen WWDC kapsamında Apple, OpenAI ile bir ortaklık kurduğunu açıkladı. OpenAI’ın yapay zeka teknolojilerini iOS ve macOS gibi işletim sistemlerine entegre eden Apple, bu sayede daha üstün Siri yetenekleriyle birlikte gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişebildi. Apple, OpenAI’ın yapay zekalarını kendi yapay zeka modelleri ile harmanlayarak hem cihaz üstü hem de bulut tabanlı özellikleri kullanıcılara sunacak.

Bu anlaşma için herhangi bir maddi sözleşme imzalanmadı. OpenAI, yüz milyonlarca potansiyel kullanıcıya erişim elde ederken Apple ise pek çok tüketicinin talep ettiği bir sohbet robotu özelliğine kavuşuyor. Kullanıcılar ayrıca Apple cihazlarında ChatGPT'nin ücretli bir sürümüne yükseltme yapabilecek. Bu da hem Apple hem de OpenAI için gelir anlamına geliyor.