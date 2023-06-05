Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam kararı aldı

Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi.

Güncel iPhone fiyatları

Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle:

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 lira

iPhone 14 Plus: 41 bin 999 lira

iPhone 14 Pro: 48 bin 999 lira

iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 lira

iPhone 13: 31 bin 999 lira

iPhone 12: 28 bin 999 lira

Akıllı saat ve airpods da zamlandı

Apple Watch SE: 6 bin 899 lira

Apple Watch Series 8: 10 bin 699 lira

Apple Watch Ultra: 32 bin 499 lira

2. Nesil AirPods: 3 bin 999 lira

3. Nesil AirPods: 4 bin 499 lira

2. Nesil AirPods Pro: 6 bin 199 lira

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