Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam kararı aldı
Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı.
Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi.
Güncel iPhone fiyatları
Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle:
iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 lira
iPhone 14 Plus: 41 bin 999 lira
iPhone 14 Pro: 48 bin 999 lira
iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 lira
iPhone 13: 31 bin 999 lira
iPhone 12: 28 bin 999 lira
Akıllı saat ve airpods da zamlandı
Apple Watch SE: 6 bin 899 lira
Apple Watch Series 8: 10 bin 699 lira
Apple Watch Ultra: 32 bin 499 lira
2. Nesil AirPods: 3 bin 999 lira
3. Nesil AirPods: 4 bin 499 lira
2. Nesil AirPods Pro: 6 bin 199 lira
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