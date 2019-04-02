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Apple Türkiye indirim için ilk adımı attı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, Pazartesi günü Çin’deki iPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 6’ya kadar düşürdü. Teknik servis fiyatlarını düşüren Apple Türkiye de indirim için ilk adımı attı.

02 Nisan 2019 Salı 23:03
Apple Türkiye indirim için ilk adımı attı

Apple, iPhone modellerinin yanında Çin'deki online mağazasında ayrıca AirPod kulaklık, Mac bilgisayar ve iPad tablet modellerinin de fiyatlarında indirim yaptı.

Söz konusu gelişmeler, Apple'ın kablosuz şarj ünitesi üretimini durdurduğu haberlerinin ardından gelirken, Apple ayrıca JD.com gibi Çin'deki üçüncü parti perakendecilere gönderilen ürünlerin fiyatlarını da düşürdü.

Apple'ın resmi Çin internet sitesinde iPhone XR fiyatının geçen haftaya göre yüzde 4.6 düşürüldüğü belirtilirken, CNBC ayrıca iPhone XS ve XS Max fiyatlarının da daha düşük olduğunu öne sürdü.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, yaklaşık bir ay kadar önce Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerde yerel fiyatlandırmalarda iyileştirmeler yapacaklarını duyurmuştu.

Apple Türkiye indirim için ilk sinyalleri verdi

Bu açıklamanın ardından pek çok kullanıcı yeni fiyatların ne olacağını beklemeye başladı. Apple Türkiye ise geçtiğimiz haftalarda indirim için ilk sinyalleri vermişti. Teknik servis fiyatlarını düşüren Apple Türkiye, indirim için ilk adımı attı. Şirkete yakın kaynaklara göre, Apple Türkiye önümüzdeki günlerde iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve Mac modellerinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında Türkiye için indirim kararı alan Apple ürünlerinin fiyatlarını düşürmüştü.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 23:03
  1. iPhone XS
  2. XS Max
  3. Tim Cook
  4. Apple
  5. iPhone XR
  6. iPhone
  7. iPad
  8. Apple Watch
  9. AirPods
  10. Mac

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