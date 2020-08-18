Apple, teknik servislere iMac için onay sertifikası verecek. Türkiye'de geçerli olacak mı?

Apple tüm dünyada adını duyurmuş ve cihazlarını kullanıcıları ile buluşturuyor. Teknik servis uygulaması da bir o kadar çalışır vaziyette. Geçtiğimiz yıllarda Amerika'da Apple'ın bazı tamir atölyelerine iPhone tamiri için onay sertifikası verdiğini biliyoruz. Bu yaz, onarım programını Avrupa ve Kanada'ya kadar genişletti . 700 lokasyona sahip toplam 140 işletmenin kayıt olduğu bildirildi. Apple ayrıca mağazaları aracılığıyla sertifikalı onarımlar sunmak için BestBuy ile ortaklık kurarak atölyelere yedek parça tedariği sağladı. Reuters'in haberine göre bu kez de Apple iMac tamiri için 3.parti tamir atölyelerine onay sertifkası verecek.

Atölye sahiplerine gerekli temel eğitim ve parça tedariği Apple tarafından yapılacak. Bu sayede kullanıcılar bulundukları en yakın yakın lokasyondaki onay sertifikalı Apple onarım atölyesinde cihazlarını tamir ettirebilecekler. Bu uygulama şuan içi Amerika, Avrupa ve Kanada için geçerli vaziyette. Ülkemize ne zaman gelir sorusu ile ilgili resmi kaynaklardan yapılan bir açıklama bulunmuyor.