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Teknoloji Apple tarih verdi! Yeni iPad tanıtılacak
Teknoloji

Apple tarih verdi! Yeni iPad tanıtılacak

Yeniakit Publisher
2024-04-24 18:30:00 - 2024-04-24 18:33:16
Apple tarih verdi! Yeni iPad tanıtılacak

Apple, yeni iPad modellerinin tanıtımını yapacağı tarihi açıkladı. "Let Loose" isimli bu etkinlikte yeni Apple Pencil ürünlerinin de tanıtılması bekleniyor. Etkinliği 7 Mayıs Salı günü TSİ 17.00'de başlayacağı kaydedildi.

Apple, çıkış yapması beklenen yeni iPad cihazlarının etkinliği için davetiyeleri dağıtmaya başladı.

LET LOOSE ETKİNLİĞİ

ABD'li teknoloji şirketi 7 Mayıs tarihinde "Let Loose" adlı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. 

Bu konferansın çevrimiçi ortamda gerçekleşecek, iPad donanım ve aksesuarlarına odaklanacak.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

YENİ APPLE PENCIL YOLDA

"Let Loose" davetiyesinin resmi, renkli bir Apple logosu çizen bir Apple Pencil'ı göstererek yeni bir Apple Pencil'ın da yolda olduğunun açık bir göstergesi.

Apple'ın yeni iPad cihazlarını tanıtması beklenen etkinlik 7 Mayıs 2024 Salı TSİ 17.00'de başlayacak. 

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