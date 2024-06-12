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Teknoloji Apple, tahtını geri almayı başardı
Teknoloji

Apple, tahtını geri almayı başardı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:15:00 -
Apple, tahtını geri almayı başardı

En değerli şirketler listesi değişti. Apple'ın, WWDC 2024 etkinliğiyle birlikte hisse fiyatları sıçradı.

Apple geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği WWDC 2024 kapsamında yeni yazılımlarını ve Apple Intelligence yapay zekasını tanıttı. Şirketin yeni ürünleri ise hisse değerine katkıda bulundu. En değerli şirketler listesinde bir süredir ikinci olan Apple, nihayet birincilik koltuğunu geri aldı.

En değerli şirketler listesi değişti

Apple’ın hisse senedi fiyatı bugün itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Yapay zeka stratejisinin meyvesini yiyen şirketin piyasa değeri 3,28 trilyon dolara ulaştı. Bu da 3,27 trilyon dolarlık pazar hacmine sahip olan Microsoft’u geçtiğini gösteriyor.

Apple, Pazartesi günü düzenlenen etkinlikte iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının metinleri özetlemesine, özel emoji ve resimler oluşturmasına olanak tanıyacak üretken yapay zeka teknolojilerini tanıttı. Ayrıca Siri’nin ChatGPT-4o desteğine kavuşacağını belirtti.

Apple Intelligence özellikleri, iPhone XS ve daha yeni modellerin yanı sıra M1 çipi ve daha güçlü silikonla desteklenen Mac ve iPad’lerde de kullanılabilecek. Bu da önümüzdeki aylardan itibaren Apple cihazlarında yeni bir dönem açılacağı anlamına geliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

En değerli şirketler listesi güncel olarak şu şekilde:

Apple
Microsoft
NVIDIA
Alphabet (Google)
Saudi Arabian Oil
Amazon
Meta Platforms
Berkshire Hathaway
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
Hisse senedi fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve piyasa değeri 3.28 trilyon doları aşan Apple, yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Ancak iki teknoloji devinin yarışı, hisse fiyatlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde devam edecek gibi duruyor.

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