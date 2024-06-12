Apple, tahtını geri almayı başardı

Apple geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği WWDC 2024 kapsamında yeni yazılımlarını ve Apple Intelligence yapay zekasını tanıttı. Şirketin yeni ürünleri ise hisse değerine katkıda bulundu. En değerli şirketler listesinde bir süredir ikinci olan Apple, nihayet birincilik koltuğunu geri aldı.

En değerli şirketler listesi değişti

Apple’ın hisse senedi fiyatı bugün itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Yapay zeka stratejisinin meyvesini yiyen şirketin piyasa değeri 3,28 trilyon dolara ulaştı. Bu da 3,27 trilyon dolarlık pazar hacmine sahip olan Microsoft’u geçtiğini gösteriyor.

Apple, Pazartesi günü düzenlenen etkinlikte iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının metinleri özetlemesine, özel emoji ve resimler oluşturmasına olanak tanıyacak üretken yapay zeka teknolojilerini tanıttı. Ayrıca Siri’nin ChatGPT-4o desteğine kavuşacağını belirtti.

Apple Intelligence özellikleri, iPhone XS ve daha yeni modellerin yanı sıra M1 çipi ve daha güçlü silikonla desteklenen Mac ve iPad’lerde de kullanılabilecek. Bu da önümüzdeki aylardan itibaren Apple cihazlarında yeni bir dönem açılacağı anlamına geliyor.

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En değerli şirketler listesi güncel olarak şu şekilde:

Apple

Microsoft

NVIDIA

Alphabet (Google)

Saudi Arabian Oil

Amazon

Meta Platforms

Berkshire Hathaway

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

Hisse senedi fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve piyasa değeri 3.28 trilyon doları aşan Apple, yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Ancak iki teknoloji devinin yarışı, hisse fiyatlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde devam edecek gibi duruyor.