Apple şokta... O cihazı alanlar akın akın iadeye koşuyor!

Bloomberg'in haberine göre, 3.500 dolarlık cihazı mağazalarda denemek için neredeyse hiç kimse demo rezervasyonu bile yapmıyor. Bloomberg'e konuşan çalışanlar, satışların da "günde birkaç birimden bir hafta içinde sadece bir avuç birime" düştüğünü söylüyor.

Bu arada, erken benimseyenler şimdiden cihazla sadece film izlemek dışında yapacak pek bir şey olmadığını fark ettiler. Bloomberg yazarı bile cihazı "belki haftada bir ya da iki kez" kullandığını itiraf etti.

Kısacası, Apple'ın sekiz yılını ve milyarlarca dolarını harcayarak geliştirdiği cihaz bir fısıltıyla sönecek gibi görünüyor ve cihazın devamı muhtemelen birkaç yıl daha ortaya çıkmayacak.

APPLE VİSİON PRO ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Haber, giderek artan sayıda kullanıcının, ağır kulaklığın uzun süre takılamayacak kadar rahatsız edici olduğunu ve baş ağrısı ve göz kararmasından kan damarlarının patlamasına kadar her şeye yol açtığını fark etmeye başlamasının ardından geldi.

Cihaz bu yılın başlarında gönderilmeye başlandığında yorumlar karışıktı. Cihazın dudak uçuklatan fiyat etiketi de pek yardımcı olmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAZI KULLANICILAR İADE ETMEYE BAŞLADI

Cihaz için 3.500 dolar ödedikten sadece haftalar sonra, bazı kullanıcılar cihazı mağazalara iade etmeye bile başladı.

Gizmodo'nun da belirttiği gibi, Vision Pro'lar büyük ölçüde tozlanırken, üç ay sonra kimse cihaz hakkında gerçekten konuşmuyor bile.

Apple'ın piyasaya yeni bir VR başlığı sürmekte zorlanması, VR sektörünün ne kadar bayatladığını gözler önüne seriyor. Çok düşük maliyetli kulaklıklar satan Meta bile insanları, özellikle de gençleri bu kulaklıkları satın almaya ikna etme konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya.

"Sanal gerçeklik başlıklarının günleri sayılı mı, yoksa yeni nesil bir başlığın tüm beklentileri aşıp bu alana yeni bir soluk getirdiğini görme şansımı var mı?" düşüncesi belirsizliğini koruyor.