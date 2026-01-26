  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi: 13 şüpheli gözaltına alındı Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek Şu marksistler ne kadar yalancı ne kadar sahtekar Muhittin Böcek iddianamesi ile ilgili flaş gelişme CHP’li Keçiören Belediyesi’nde ‘dayak takımı’ kurmuşlar! Makam odasında öldüresiye dayak Steven Sadettin Saran'ın özel klinikte yaptırdığı uyuşturucu test sonucu merak konusu Afyonkarahisar’daki ‘Sürgün’ yalanı çöktü Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu Kirli kumpas ellerinde patladı! İBB’den vatandaşın aklıyla alay eden
Teknoloji Apple Siri davasında ödeme başladı: Kullanıcılara 95 milyon dolarlık tazminat
Teknoloji

Apple Siri davasında ödeme başladı: Kullanıcılara 95 milyon dolarlık tazminat

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apple Siri davasında ödeme başladı: Kullanıcılara 95 milyon dolarlık tazminat

Apple, Siri üzerinden yapılan konuşmaların izinsiz kaydedildiği iddialarıyla açılan dava kapsamında, kullanıcılara toplam 95 milyon dolarlık tazminat ödemesini başlattı.

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan Apple, geçtiğimiz yılın başlarında Siri ile ilgili ciddi iddialarla gündeme gelmiş ve hakkında açılan davalar için anlaşmaya gitmişti. İddialarda Siri ile yapılan konuşmaların “yasa dışı ve kasıtlı” olarak kaydedildiği ifade edilirken kullanıcılara para ödenmesi kararı alınmıştı.

Aslında bu konu, 2019 yılına kadar uzanıyor. Apple ise herhangi bir yanlış yapmadığını söyleyerek iddiaları reddediyor. O zamandan beri Siri gizliliğini gidermek için büyük çaba sarf ettiğini belirtse de dava anlaşmaya giderek sonuçlandırılmıştı.

 

KULLANICILARA 95 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YAPILMAYA BAŞLADI

2025’in ortalarında bu anlaşmaya gidilmiş ve kullanıcılara tazminat ödeneceği açıklanmıştı. Şimdi ise kullanıcıların beklediği gün geldi. Öyle ki Apple, toplam miktarı 95 milyon dolara ulaşan tazminatları ödemeye başladı. Kullanıcıların cihaz başına ortalama olarak 8 dolar civarı alacağı belirtilirken maksimum ise 40 dolara çıkacağı ifade edilmiş.

Bu tazminattan yararlanmak için bir kullanıcının 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli bir Apple cihazı satın almış olması ve “istenmeyen Siri aktivasyonu” deneyimi yaşaması gerekiyor.

Yani Siri’nin, kullanıcı tarafından “Hey Siri” komutu değil de başka bir sesi bu komuta benzetip istenmeyen bir şekilde aktifleştirilmesi. Suçlamalarda Apple’ın bu şekilde başlayan konuşmaların küçük bir kısmını kaydettiği, istenmeyen kişilerin bu konuşmaları duyabildiği öne sürülmüştü.

Ayrıca şriket de konuşmaların yalnızca %1’inin kalite için kaydedildiğini söyleyip hiçbirinin pazarlama veya başka amaçlarla kullanılmadığını belirtmişti. Ancak buradaki sorun aslında Appel’ın kendi kaydettiği %1’lik kısım değildi. Yanlışlıkla aktifleşen Siri’deki bir gizlilik hatası nedeniyle konuşmaların kısa bölümünün üçüncü taraflar tarafından duyulabilmesi asıl kaygıyı yaratmış ve bu davanın ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Apple CEO’su yine zirvede: Tim Cook’un yıllık kazancı bakın neymiş
Apple CEO’su yine zirvede: Tim Cook’un yıllık kazancı bakın neymiş

Ekonomi

Apple CEO’su yine zirvede: Tim Cook’un yıllık kazancı bakın neymiş

Apple 2025’te küresel pazarda lider: Akıllı telefon sektöründe zirve değişmedi
Apple 2025’te küresel pazarda lider: Akıllı telefon sektöründe zirve değişmedi

Teknoloji

Apple 2025’te küresel pazarda lider: Akıllı telefon sektöründe zirve değişmedi

Apple’dan akıllı broş sürprizi: Yapay zeka giysilere taşınıyor
Apple’dan akıllı broş sürprizi: Yapay zeka giysilere taşınıyor

Teknoloji

Apple’dan akıllı broş sürprizi: Yapay zeka giysilere taşınıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23