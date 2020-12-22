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Teknoloji Apple otomobil üretecek! Tarih belli oldu
Teknoloji

Apple otomobil üretecek! Tarih belli oldu

Teknoloji devi Apple'ın ilk otomobilinin kendi özel bataryasıyla 2024 yılında yollara çıkacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:02:00 -
Apple otomobil üretecek! Tarih belli oldu

iPhone, iPad ve bilgisayar ürünleriyle tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşan Apple bu kez de otomobil sektörüne girmeyi planlıyor. Teknoloji devinin otomobil üreteceği bir süredir konuşuluyordu. Son olarak projenin tarihi de belli oldu. ABD merkezli şirketin, üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi.

Ancak pandemi nedeniyle planlarda aksama yaşanabileceği belirtildi.

Bataryalar da Apple üretimi olacak

Konuya yakın kaynakların yaptığı açıklamaya göre 'Project Titan' olarak adlandırılan projede Apple'ın kullanacağı bataryalar da kendi üretimi olacak.

Şirketin, elektrikli otomobillerin en büyük masraf kalemi olan bataryaları daha ucuza mal edeceği ve bataryalarda yapacağı değişimle elektrikli otomobillerin en büyük problemi olan menzil sorununu da aşmayı amaçladığı söyleniyor.

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