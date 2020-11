Apple o etkinlik için tarih verdi

Teknoloji devi Apple, Apple Silicon işlemcili yeni Mac bilgisayarların tanıtılması beklenen 'One More Thing' isimli etkinliğinin tarihini duyurdu.

Time Flies etkinliğinde Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad ve iPad Air'i; Hi, Speed sloganlı etkinliğinde ise iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i duyuran şirket, 'One More Thing' isimli yeni etkinliğin 10 Kasım'da düzenleneceğini açıkladı.

Söz konusu etkinlikte Apple Silicon işlemcili, ARM tabanlı Mac modellerinin, AirTags konum takip aksesuarının ve Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı AirPods Studio'nun tanıtılması bekleniyor.