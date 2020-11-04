  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Apple o etkinlik için tarih verdi
Teknoloji

Apple o etkinlik için tarih verdi

Apple, yeni ürünlerin tanıtılması beklenen 'One More Thing' isimli etkinliği için tarih verdi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-04 00:20:00 -
Apple o etkinlik için tarih verdi

Teknoloji devi Apple, Apple Silicon işlemcili yeni Mac bilgisayarların tanıtılması beklenen 'One More Thing' isimli etkinliğinin tarihini duyurdu.

Time Flies etkinliğinde Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad ve iPad Air'i; Hi, Speed sloganlı etkinliğinde ise iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i duyuran şirket, 'One More Thing' isimli yeni etkinliğin 10 Kasım'da düzenleneceğini açıkladı.

Söz konusu etkinlikte Apple Silicon işlemcili, ARM tabanlı Mac modellerinin, AirTags konum takip aksesuarının ve Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı AirPods Studio'nun tanıtılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ABD seçimlerinde 'kaos' beklentisi: Radikaller sokağa çıkabilir
Dünya

Rusya ABD seçimlerinde 'kaos' beklentisi: Radikaller sokağa çıkabilir

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin, ABD seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak sosyal krizin derinleşmesini bekledi..
Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı
Siyaset

Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konusunda çarpıcı uyarılar yaptı.
Vahşi Batı silahlanıyor! Alarm seviyesi: 18,6 milyon kişi silahlandı!
Dünya

Vahşi Batı silahlanıyor! Alarm seviyesi: 18,6 milyon kişi silahlandı!

ABD'de ocak-ekim döneminde 18,6 milyon silah satıldığı bildirildi. Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay