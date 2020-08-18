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Teknoloji Apple, müşterilerine garantisi olan AppleCare+'nin satın alma süresini uzattı
Teknoloji

Apple, müşterilerine garantisi olan AppleCare+'nin satın alma süresini uzattı

Apple, kullanıcılarına garanti sağlayan AppleCare+ süresini uzattığını açıkladı. Peki Apple uzatılmış garanti satın alma süresini uzatıldı mı? Apple uzatılmış garanti satın alma süresini ne kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:11:00 - 2020-08-18 15:44:41
Apple, müşterilerine garantisi olan AppleCare+'nin satın alma süresini uzattı

Teknoloji devi Apple, her geçen yıl farklı bir modeli piyasaya sürüyor. Amerika'da fazla hissedilmese de Türkiye'de Apple ürünü almak için kesenin ağzını gerekiyor. Gerek kur etkisi gerek de vergiler ile yüklü miktarda ücret ödeyen kullanıcılar haliyle koruyucu ekran, dayanıklı kılıflar ile cihazlarını güvenlik altına alıyor ancak bazen işler tam da istediği gibi gitmeyebiliyor. Bu tarz düşürme, yanma, çalınma durumları için Türkiye'de de birçok sigorta şirketi bulunuyor.

Ayriyeten bu durumu bilen Apple'ın da kendisine ait AppleCare+ garanti kapsam anlaşması bulunuyor. Bu sözleşme sayesinde Apple cihazlarınızın başına herhangi bir durum geldiği zaman garanti kapsamlarından yararlanabiliyorsunuz. AppleCare+ uygulaması cihazınızın 2 yıllık garantisine belirli bir ücret karşılığında 1 yıl daha ekliyor. Ve bu uygulamadan faydalanmak için Apple, kullanıcılarına 60 gün tanımıştı. Şimdi ise Apple, Care+ için 60 günlük satın alma süresini 1 yıla kadar uzattığını açıkladı. Bu sayede kullanıcılar 1 yıl içinde istedikleri zaman AppleCare+ haklarını aktif edebilecekler. 

 

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