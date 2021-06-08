Apple milyonlarca dolar tazminat ödedi

2016 yılında ABD'nin Oregon eyaletinde öğrenim hayatını sürdüren 21 yaşındaki bir kadın, bozulan iPhone'unu tamir ettirmek için Apple yetkili servisinin yolunu tuttu.

Yetkili serviste bulunan çalışanlar ise detaylı inceleme için telefonu Apple tedarikçisi Pegatron'a teslim etti.

Pegatron'da çalışan teknik servis ekibi, telefonu tamir etmek yerine içindeki müstehcen görüntüleri ve videoları kopyalayıp Facebook'ta yayınladı.

Kadın Apple'a dava açtı

Kendi özel görüntülerinin Facebook'ta ifşa edildiğini gören kadın, hayatının şokunu yaşadı ve hemen mahkemenin yolunu tutarak Apple'a 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Apple daha fazla tazminat ödemiyi kabul etti

Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, Apple'ın bu olayda nasıl bir tutum sergilediği, yeni yayınlanan sigorta raporlarında ortaya çıktı.

Olayın daha fazla büyümesini engellemek ve kendi tedarikçisinin yaptığı hata yüzünden isminin kirlenmesini istemeyen Apple, mağdur olan kadına talep ettiğinden (5 milyon dolar) daha fazlasını ödedi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, tazminat miktarının iki tarafın ortak kararı ile gizli tutulması kararı alındığı bilgisine yer verildi.

Apple'dan açıklama

İlk olarak İngiliz Telegraph gazetesinde çıkan haber, Apple tarafından doğrulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Apple sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimizin verilerinin gizliliğini ve güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz ve verilerin onarım süreci boyunca korunmasını sağlamak için bir dizi protokole sahibiz. 2016 yılında politikalarımızın bu korkunç ihlalini öğrendiğimizde hemen harekete geçtik ve o zamandan beri protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik."