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Teknoloji

Apple mağazalarının açılacağı tarihi açıkladı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mağazalarının büyük bir çoğunluğunu geçici bir süreliğine kapatma kararı alan teknoloji devi Apple'dan yeni bir açıklama geldi. Apple Parekende Bölüm Sorumlusu Deidre O'Brien, kapatılan mağazaların büyük bir çoğunluğunu Mayıs ayında yeniden açmayı planladıklarını açıkladı.

2020-04-29 04:24:00 -
Apple mağazalarının açılacağı tarihi açıkladı

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını, teknoloji şirketlerini de etkisi altına aldı. Pek çok şirket salgın ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler uygularken, mağazalarının büyük bir çoğunluğunu geçici bir süreliğine kapatma kararı alan teknoloji devi Apple'dan yeni bir açıklama geldi. Apple Parekende Bölüm Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı Deidre O'Brien, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan mağazaların büyük bir çoğunluğunu, Mayıs ayında hizmete tekrar açmayı planladıklarını açıkladı.

Apple çalışanlarına haftalık bir bilgilendirme videosu gönderdiğini söyleyen O'Brien, şu ifadeleri kullandı: "Salgının gidişatını her yerde analiz etmeye devam ediyoruz ve Mayıs ayında çok daha fazla mağaza açacağımızı umuyoruz."

Şu anda Güney Kore ve Çin dışında hiçbir açık mağazası bulunmayan Apple'ın, hangi bölgelerdeki mağazaları yeniden açacağı şimdilik bilinmiyor.

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