  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Apple kullanıcılarına haber şimdi verildi: Kendiliğinden oluşan çatlaklar! Ücret talebindeki beklenti! Ücretsiz mi?
Teknoloji

Apple kullanıcılarına haber şimdi verildi: Kendiliğinden oluşan çatlaklar! Ücret talebindeki beklenti! Ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2024-06-06 16:48:00 - 2024-06-06 16:52:57
Apple kullanıcılarına haber şimdi verildi: Kendiliğinden oluşan çatlaklar! Ücret talebindeki beklenti! Ücretsiz mi?

Apple, yeni aldığı bir kararla kötü haber verildi: iPhone ve Apple Watch modellerinin ekranlarında kendi kendine oluşan çatlaklar için servis ücreti alacak

Apple, yeni aldığı bir kararla, iPhone ve Apple Watch modellerinin ekranlarında kendi kendine oluşan çatlaklar için servis ücreti alacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu ay iPhone ve Apple Watch için standart garanti ve onarım politikalarında önemli bir değişiklik yaptı.

Artık "tek çizgi çatlaklar" standart garanti kapsamında değil, "kaza sonucu hasar" olarak işlem görecek ve kullanıcılar ücret ödemek zorunda kalacak.

Daha önce garanti kapsamındaydı
Daha önce, görünür başka bir hasar veya darbe noktası olmadığında bu çatlaklar garanti kapsamında onarılıyordu.

Bu değişiklik sadece iPhone ve Apple Watch için geçerli, iPad ve Mac cihazları için çatlak onarımları hala garanti kapsamında. Apple bu değişikliğin nedenini henüz açıklamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apple Store'lara ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına dağıtılan güncellemelerde ortaya çıkan bu değişiklik, şimdiden kullanıcıların tepkisiyle karşılaştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23