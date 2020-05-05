Apple koronavirüs uygulamasını güncelledi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında yayınladığı 'koronavirüs' uygulamasını güncellediğini açıkladı. Uygulamanın son sürümüne, güncellenmiş semptom bilgileri, sağlık kuruluşlarının gerekli tavsiyeleri, maskenin nasıl yapılacağı ve nasıl sterilize edileceğine dair ipuçları eklendiği belirtildi.

Hastalığın daha önce bilinen semptomları arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ya da soluk almada çekilen zorluk yer alıyordu. Güncellenen hastalık semptomları arasında ise üşüme, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku alma duygusunu kaybetme yer aldığı bildirildi. Öte yandan güncellenmiş uygulamanın, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan bilgilere dayandığı belirtildi.