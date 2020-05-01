Apple 'koronavirüs' güncellemesi yayınladı!

Teknoloji devi Apple, tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kullanıcılara destek olabilmesi amacıyla yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan İOS 13.5 Beta güncellemesinin, maske takan kullanıcıların parola kısmını doğrudan geçebilmesini sağlayacağı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte cihazların kimlik doğrulama sistemi oldukça basit işleyecek. Maske takmayan kullanıcılar için Face ID her zamanki gibi çalışacak. Maska takan kullanıcılar ise ekranı kaydırdığında şifre ekranına yönlendirilecek.

Destek uygulamasına da güncelleme geldi

Öte yandan Apple, yaklaşık üç yıl önce kullanıcıların hizmetine sunduğu 'Destek' uygulamasında da oldukça büyük bir güncelleme yayınladı. Uygulama için yayınlanan yeni 4.0 güncellemesi ile birlikte iOS 13 Karanlık Mod desteği kullanıcılara sunuldu. Ayrıca kullanıcılarının canlı destek hizmetiyle daha kolay iletişime geçmesi ve bilgi alması için kullanıcı arayüzünde bazı düzenlemelere gidildi.

Uygulamanın yeni sürümü, sorunların adım adım çözülmesini sağlayacak ve sorunun teşhisini kullanıcının koymasını sağlayan bir araç sunacak.

Ayrıca Apple, tüm servisler ve abonelikler için de destek seçeneği ekledi. Bu sayede tüm servis ve abonelikler için de yardım alınabilecek, ödeme şekilleri güncellenebilecek ve abonelikler yönetilebilecek.

Yeni sürümde 'Destek' uygulamanın her bölümüne iritibat seçenekleri ekleyen Apple, bu sayede kullanıcıların yazılı mesajlarla sorunun çözülmediği durumlarda doğrudan çağrıda bulunabilmelerini amaçlıyor.