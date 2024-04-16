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Teknoloji Apple kan kaybediyor! İşte en çok satılan telefon markası
Teknoloji

Apple kan kaybediyor! İşte en çok satılan telefon markası

Yeniakit Publisher
2024-04-16 15:30:00 - 2024-04-16 15:52:49
Apple kan kaybediyor! İşte en çok satılan telefon markası

2024'ün ilk çeyreğinde en çok satış yapan akıllı telefon markaları belli oldu. Apple'ın satışlarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024'ün ilk çeyreğine ait akıllı telefon satış rakamlarını yayınladı.

Paylaşılan verilere göre; akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı ve 289,4 milyon adede yükseldi.

Böylece satışlar, son üç çeyrekte de artış gösterdi ve pazar güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

İlk çeyrekte en çok satan markalar

Samsung, satışları yüzde 0,7 düşmesine rağmen bu dönemde 60,1 milyon adet telefon satarak ilk sırada yer aldı.
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Apple'ın satışları ise yıllık bazda yüzde 9,6 düşüş gösterdi ve 50,1 milyon adette kaldı.

Çinli markalar yükselişte

Bu dönemde satışlarını en çok artıran markalar yine Çinliler oldu. Xiaomi, yüzde 33,8 artışla 40,8 milyon akıllı telefon sattı ve üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü sırada ise pek duymadığımız Çinli Transsion markası var. Henüz ülkemizde satış yapmayan marka, satışlarını yüzde 84,9 artırdı ve bu dönemde 28,5 milyon akıllı telefon satarak 4. sıraya yerleşti.

Bir başka Çinli üretici Oppo ise satışlardaki yüzde 8,5 düşüşe rağmen 25,2 milyon adet telefon satarak ilk 5'i tamamladı.

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