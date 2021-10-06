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Dünya Apple kabul etti! Müşterilerine 95 milyon dolar ödeyecek
Dünya

Apple kabul etti! Müşterilerine 95 milyon dolar ödeyecek

AppleCare kapsamında müşterilerine yeni yerine yenilenmiş cihazlar veren Apple, açılan dava sonrası anlaşma yoluna gitti. Dev şirket, yanlış reklam gerekçesiyle müşterilerine 95 milyon dolar ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 11:19:00 -
Apple kabul etti! Müşterilerine 95 milyon dolar ödeyecek

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Apple servet değerinde bir ceza ödemeyi kabul etti.

Yaklaşık beş yıldır devam eden suçlamalarda Apple müşterileri kandırmakla suçlanıyordu. AppleCare programında şirketin yeni iPhone değil de yenilenmiş akıllı telefonları müşterilere dağıttığı ortaya çıkmıştı.

Apple, ABD yasaları gereği yenilenmiş cihazların da performans olarak diğerlerine eşdeğer olduğu gerekçesiyle yanlış bir şey yapmadığında ısrarcıydı.

Şirket sonunda bu ısrarından vazgeçti ve kendisine açılan davada uzlaşma yoluna gitti. AppleCare programına 2012'den sonra katılan müşterilere tam 95 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Söz konusu paranın 68 milyon dolara yakını iPhone müşterilerine gidecek. Geri kalan kısım ise yıllardır devam eden davanın masrafları olacak.

Apple 2020 yılında bataryaları yazılımla yavaşlattığı gerekçesiyle 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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