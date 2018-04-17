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Apple iTunes'un fişini çekmeyi planlıyor

Apple 17 yıldır kullanımda olan uygulaması iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor. iTunes'un kullanımdan kaldırılacağı tarihi açıkladılar.

17 Nisan 2018 Salı 11:00
Apple iTunes'un fişini çekmeyi planlıyor

ABD merkezli teknoloji devi 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

Zira müzik endüstrisindeki bazı kişilere gönderdiği e-postada iTunes LP'lerini yakında sonlandıracağını duyuran Apple, bu alanda ilk adımı bu şekilde atmış gibi görünüyor.

31 MART 2019'DA VEDA EDECEK

17 yıldır kullanımda olan uygulamanın akıbeti ile ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. PC Mag'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iTunes, 31 Mart 2019'da kullanımdan kaldırılacak

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:00
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