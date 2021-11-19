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Teknoloji Apple ile ilgili çarpıcı iddia: Direksiyonsuz elektrikli aracı 2025'te piyasaya sürülecek
Teknoloji

Apple ile ilgili çarpıcı iddia: Direksiyonsuz elektrikli aracı 2025'te piyasaya sürülecek

ABD’li teknoloji devi Apple’ın elektrikli ve otonom otomobilin çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Çıkan iddialara göre teknoloji devi, tasarladığı elektrikli otomobilini 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi. Dev teknoloji devi Apple, sürücüsüz olarak tasarladığı elektrikli otomobilini 2025 yılında piyasa süreceği iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından şirketin hisseleri yüzde 3 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 12:26:00 -
Apple ile ilgili çarpıcı iddia: Direksiyonsuz elektrikli aracı 2025'te piyasaya sürülecek

Bloomberg News’in şirkete yakın kişilere dayandırdığı haberinde Apple’ın elektrikli otomobilini 2025 yılı itibarıyla piyasaya süreceği belirtildi. Haberde, otomobilin otonom sürüş yetenekleri olacağını aktarıldı. Haberin çıkmasının ardından Apple hisseleri yaklaşık yüzde 3 artarken, yeni bir rekor kırdı.

Direksiyonsuz olacak!

Yayımlanan raporda, Apple’ın otomobilinde direksiyon simidinin ve pedalların olmayacağı belirtilirken, aracın ‘eller serbest’ sürüş için tasarlandığı vurgulandı.

Şirketin Project Titan olarak bilinen otomotiv çalışmaları, sıfırdan bir araç tasarlamaya başladığı 2014 yılından bu yana düzensiz bir şekilde ilerliyor. Elektrikli araçlara olan talep, ülkeler ve müşteriler çevre konusunda daha bilinçli hale geldikçe artarken, Tesla ve Rivian gibi tamamen elektrikli araç üreten şirketlerin piyasa değeri, fosil araç üreticilerine göre daha fazla arttı.

Analiz şirketi Wedbush’un önemli isimlerinden Dan Ives, Apple'ın 2025 yılına kadar kendi bağımsız arabasını piyasaya sürme olasılığının yüzde 60 ila 65 olduğunu söylerken, "Bu, olup olmama meselesi değil, zaman meselesidir" dedi.

Bloomberg raporu, proje üzerinde çalışan bazı kişilerin, otomobilin temelindeki kendi kendine sürüş sistemi, işlemci çipleri ve gelişmiş sensörleri içeren son ilerlemeye rağmen zaman çizelgesi hakkında şüpheci olduğunu söyledi.

Şirket rapor hakkında yorum yapmazken, Reuters, Aralık ayında Apple'ın 2024'te kendi pil teknolojisini içerebilecek bir binek aracı üretmeyi hedeflediğini bildirmişti.

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