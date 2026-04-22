Apple Frene Bastı! 200 MP iPhone Planı Askıya Alındı: Gerçek Sebep Ortaya Çıktı

Apple’ın uzun süredir konuşulan 200 megapiksel kamera hamlesi, beklenenden daha geç hayata geçebilir. Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre şirket, bu yüksek çözünürlüklü sensörü aktif olarak test etse de ticari kullanıma sunulması en erken 2028 yılını bulacak.

Ortaya çıkan bilgiler, Apple’ın rakiplerinin aksine “megapiksel yarışına” girmekte acele etmediğini bir kez daha gösteriyor. Şirketin önceliği; daha yüksek çözünürlükten ziyade düşük ışık performansı, optik kalite ve genel görüntü tutarlılığını geliştirmek. Bu nedenle 200 MP gibi iddialı bir sensör hazır olsa bile, Apple bunu ancak tüm sistemle kusursuz uyum sağladığında kullanmayı tercih ediyor.

Sızıntılara göre 2026’da tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro modeli, 48 megapiksel ana kamera ve yine 48 megapiksel telefoto lens ile gelecek. Ancak bu kameralar; değişken diyafram ve daha gelişmiş optik yeteneklerle desteklenerek, kağıt üzerindeki megapiksel değerinden çok daha yüksek bir performans sunmayı hedefleyecek.

Öte yandan Android tarafında Samsung gibi üreticiler, 200 MP sensörleri halihazırda cihazlarında kullanıyor. Ancak Apple’ın yaklaşımı daha farklı: Şirket, yüksek çözünürlüğün getirdiği veri yükünü ve enerji tüketimini de hesaba katarak daha dengeli bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Analistler ise 200 MP sensörün iPhone’lara gelmesiyle birlikte özellikle fotoğraf detayında ve baskı kalitesinde ciddi bir sıçrama yaşanacağını düşünüyor. Ancak görünen o ki Apple, bu sıçramayı erken yapmak yerine doğru zamanda ve en stabil haliyle sunmayı tercih ediyor.