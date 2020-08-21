Apple değerini ikiye katlamayı başardı

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en değerli şirketi seçilen Apple, yeni bir başarıya imza atarak değerini 2 trilyon dolara ulaştıran ilk Amerikan şirketi olmayı başardı. Şirketin özellikle son 2 yılda marka değerini katlamış olması dikkat çekti. Teknoloji devi, daha önce de 1,5 trilyon dolar ve 1 trilyon dolar barajlarını aşan ilk firma olmayı başarmıştı.

Son günlerde yüzde 1'in üzerinde bir artış yaşanan Apple hisseleri, bu artışla birlikte şirketin değerini 2 trilyon dolara getirecek olan 467,77 dolar çizgisini aşarak 468 dolara çıktı. Böylece şirket, değerini ikiye katlamış oldu.